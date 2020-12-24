48% опрошенных медиков в Башкирии оценили свое эмоциональное состояние «ниже удовлетворительного», еще 16% заявили, что «у них практически нет сил». Лишь 5% респондентов чувствуют себя «бодро». Это данные опроса 700 специалистов, который провел профсоюз работников здравоохранения.Согласно данным правозащитной организации, 55,3% опрошенных медиков нуждаются в оздоровлении и реабилитации, 32% – в банальном отдыхе. 25,7% (или 169) врачей говорят о необходимости психологической поддержки.Председатель профсоюза Рауль Халфин считает, что поддержать работоспособность «выгорающих» медиков необходимо уже сейчас. Например, с помощью стационаров и профилакториев для курсов восстановления физического и психологического здоровья.