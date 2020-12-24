Глава башкирского министерства здравоохранения не исключил, что на территории республики могут ввести новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, отметил Максим Забелин на профильном брифинге 24 декабря.– У нас ужесточался режим [самоизоляции] для той или иной категории граждан [пожилых и хронически больных людей], у нас вводилось дистанционное образование. Говорить о том, что будут ли новые меры, – я не исключаю этот момент, если будет ухудшение эпидемиологической ситуации. [Ограничительные] меры, которые предпринимаются, носят взвешенный и точечный характер. Они обсуждаются на оперативном штабе, в который входят практически все органы власти и все направления бизнеса, чтобы оценить совокупное влияние не только ограничительных мер, но и их последствий. В ближайшее время никаких ограничений вводиться не будет, – рассказал министр.В целом Забелин со ссылкой на экспертов дает позитивный прогноз дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом. Он и его коллеги полагают, «что к началу следующего полугодия […] удастся добиться цели свести на нет явление пандемии».