Кировский районный суд Уфы приговорил бывшую заведующую аптекой СПИД-центра к условному сроку за хищение антивирусных препаратов для лечения ВИЧ на 970 тысяч рублей. 56-летнего фармацевта судили по двум уголовным статьям – присвоение и подделка документов. Об этом сообщила региональная прокуратура.Обвиняемая в период с января по май 2018 года похитила вверенные ей антивирусные препараты, – приводят выдержки из материала дела надзорное ведомство. – С целью скрыть преступление она подписала подложные отчеты о движении лекарственных средств, куда внесла недостоверные сведения об их расходовании.Похищенные лекарства женщина вместе с подельниками попросту продала. Ее сообщников будут судить отдельно.Ни во время следствия, ни на суде экс-заведующая не признавала вину. Суд назначил ей 3,5 года условного срока и запретил заниматься фармацевтической деятельностью ближайшие два года.