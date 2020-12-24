Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал ситуацию со смертностью в регионе. По его словам, этот показатель растет в целом по России, и республика не является исключением.– В основном прирост идет по всем классам заболеваний. Конечно, лидерами у нас являются болезни органов дыхания, а также эндокринной системы и болезни системы кровообращения. […] Если разбить по долям, то основные причины смертности как в ковидную, так и доковидную эпоху делятся на три направления: болезни системы кровообращения (до 40% от общего числа смертей), второе место у нас продолжают занимать болезни с различными новообразованиями (до 15%) и третье – болезни органов дыхания (до 8%), – пояснил министр.Ранее «КП-Уфа» писала, что только за октябрь 2020-го года в Башкирии смертность выросла на 36%. В этом месяце скончались более 6 тысяч человек.