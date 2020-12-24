История с установкой шестиметрового шумозащитного экрана перед домом на перекрестке улиц Комарова и Первомайской в Уфе получила продолжение. Сейчас строители почти завершили монтаж щитов, которые должны снизить уровень шума с улицы в квартирах жильцов. Напомним, этого через суд добилась местная жительница. Соседи женщины не оценили такой способ шумоподавления и намерены через суд снести этот забор.Местная жительница поделилась фотографиями с места с «КП-Уфа» и дала краткий, но исчерпывающий комментарий.- Со стороны он выглядит жутко, - отметила женщина.На снимках видно, что выросший перед домом высокий забор практически полностью закрыл первые два этажа. Более того, из-за «экрана» всем пешеходам, которые хотят попасть на другую сторону улицы, теперь придется выходить на проезжую часть, чтобы увидеть какой сигнал светофора загорелся.Как уже писала ранее «Комсомолка», скандальная история с установкой высокого забора под окнами многоэтажки началась с обращения в суд местной жительницы. Сама же женщина утверждает, что никакого забора не просила, а требовала сократить автодорогу на улице Комарова с шести до четырех полос.