В Уфе в субботу, 26 декабря, состоится традиционный парад Дедов Морозов. На этот раз – в связи с пандемией коронавируса – мероприятие пройдет в формате автопробега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.– Участие примут Деды Морозы семи районов города, победившие в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», – рассказали в столичной администрации.Главные герои Нового году начнут автопробег в 11:30 от елки на площади имени Салавата Юлаева. Они проедут по улицам Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября и проспекту Октября. Конечным пунктом станет центральная елка на площади имени Ленина. Там власти города обещают «представление».