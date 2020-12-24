В Башкирии число случаев коронавируса с начала пандемии 24 декабря приблизилось к 18 тысячам – 17 904. Учитывая текущую динамику – порядка 160 заболевших в день – эта отметка будет преодолена уже завтра. Тем временем прирост зараженных за минувшие сутки вновь оказался рекордным, COVID-19 диагностировали 163 жителям региона. Данные представили в республиканском оперштабе.Общее количество выздоровевших тем временем составляет уже 14 060 человек, 132 из них были выписаны из ковид-госпиталей накануне. За день зарегистрирована еще одна жертва коронавируса – инфекция стала причиной смерти для 129 жителей Башкирии.Сейчас на лечении остаются 3715 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19: 875 лежат в больницах, 2840 переносят болезнь в легкой форме дома.