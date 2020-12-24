Прокурор Абзелиловского района Башкирии, где при пожаре в пансионате погибли 11 человек, покинул свой пост. Как сообщили корреспонденту «КП-Уфа» в пресс-службе надзорного ведомства, Булат Асылгужин уволился «по собственному желанию». Кто придет ему на замену, пока неизвестно. На сайте правоохранительного органа в графе «прокурор Абзелиловского района» написано только многоточие.Напомним, пожар в частном доме престарелых, унесший жизни 11 постояльцев, произошел в селе Ишбулдино. Руководитель социального учреждения, Расима Махиянова, сейчас находится в СИЗО под следствием. Против нее возбудили сразу несколько уголовных дел.После трагедии прокуратура и другие надзорные ведомства начали массовые проверки во всех частных пансионатах.