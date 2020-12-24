Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий документ уже подписан. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба его администрации.Согласно распоряжению руководителя региона, госслужащие будут привлекаться к работе в субботу, 26 декабря, с предоставлением выходного дня 31-го числа.– Аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций, – следует из документа.То же самое «рекомендуется» сделать главам городов и районов республики и «всем работодателям».Две недели назад пресс-секретарь администрации главы РБ Диана Ихсанова в беседе с \\"КП-Уфа\\" сказала, что объявлять 31 декабря выходным днем не планируется. Решение республиканских властей скорректировало недавнее заявление президента России Владимира Путина - он поддержал инициативу сделать последний день 2020-го года нерабочим.