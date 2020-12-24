Парламент Башкирии принял закон, обязывающий чиновников отчитываться о купленных биткоинах. Информация о приобретениях цифровой валюты должна быть отражена при ежегодной подаче сведений о доходах.– [Закон] касается депутатов республиканского парламента, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских и муниципальных служащих, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.Чиновник должен будет предоставить сведения как на себя, так и на супругу и несовершеннолетних детей. При этом отчитываться нужно только за те сделки, сумма которых превышает доход госслужащего за последние три года. Закон, добавил Толкачев, нацелен на «минимизацию коррупционных рисков» с использованием криптовалют.