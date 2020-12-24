В седьмом часу вечера 23 декабря на трассе Самара-Уфа-Челябинск в окрестностях башкирской столицы насмерть сбили пешехода. Об этом сообщила ГИБДД Башкирии.По данным дорожной полиции, женщина переходила проезжую часть по «зебре», когда на нее совершил наезд житель Чишминского района на Volkswagen Polo. От сильного удара у легковушки погнулся капот и разбилось лобовое стекло. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась на месте.– Ехал со стороны Чишмов в сторону города [Уфы]. На пешеходном переходе резко вышла женщина. Я нажал на тормоз – но не успел [предотвратить ДТП] и сбил ее, – рассказал водитель сотрудникам.Инспекторы ГИБДД в рамках начатого расследования установит причины и обстоятельства инцидента.