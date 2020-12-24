В Башкирии спустя 16 лет нашлась признанная умершей жительница Орска. Об этом сообщил Советский районный суд города.В 2004 году еще молодая орчанка бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь и бесследно исчезла. Ее искали родственники, к делу даже подключалась полиция, однако никакого результата добиться не удалось. Детей к себе на попечение взял дедушка – отец пропавшей.Чтобы прокормить малолетних, пожилой мужчина обратился в суд о признании его дочери безвестно отсутствующей. Это позволило ему получать выплаты на детей по случаю потери кормильца. В 2015 году суд вынес еще одно решение – на этот раз об объявлении женщину умершей.Информация о пропавшей матери двоих детей неожиданно всплыла в 2020 году. Она обратилась в Пенсионный фонд Башкирии за единовременной выплатой. Как выяснилось позже, она все это время проживала в республике и обзавелась новой семей – у нее есть маленький сын.Дети с пропавшей и признанной умершей матерью встретились в суде. Никакой радости от этого ни одна из сторон не испытала. Женщина во время процесса просто заявила, что не возражает об отмене решения об объявлении ее покойницей и возвращаться в родной Орск не собирается. Дети в свою очередь сказали, что уже не помнят, как выглядит их мать. На заседании было принято решение о «воскрешении» жительницы Орска.