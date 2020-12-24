В Кировском районе Уфы снесли торговый павильон в рамках борьбы с несанкционированной предпринимательской деятельностью. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.Торговая точка в небольшом боксе была организована возле дома 10/1 по улице Мубарякова. Власти давали бизнесмену время для самостоятельной эвакуации павильона, однако он продолжал стоять на месте. В итоге при помощи коммунальщиков его убрали.– В районе продолжается снос металлических гаражей. В частности, в гаражном кооперативе Белореченский, – добавили в мэрии.