В башкирском озере Кушкар, которое находится на территории Кармаскалинского района массово погибла рыба. Обеспокоенные местные жители выложили в сеть ролик, на котором сотни мертвых обитателей водоема буквально вмерзли в лед.В Минэкологии пояснили, что осенью эта рыба должна была вернуться в реку Белую по специальной трубе в плотине. Однако уже несколько лет этот проход был засыпан, что обрекло особей на вернуть смерть. Они погибли от недостатка кислорода. Специалисты отметили естественный замор плотвы и уклеи.– Промышленных или хозяйственных объектов на берегах нет, поэтому версию химического отравления не рассматривали. Рыба устремилась в протоку, где произошел мор. В самом озере рыбы погибшей нет. На Кушкаре все нормально. Мы пилили майны, вскрывали-смотрели, все чисто», – пояснил главный специалист отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира ведомства Ралим Хажиев.Он добавил, что рыба сначала погибла в протоке, где из-за большого ее скопления произошло кислородное голодание, а уже затем вмерзла в лед.