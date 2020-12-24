Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлеев в социальных сетях сообщил, что заразился коронавирусом. Градоначальник также написал, что у него хорошее самочувствие.– Сovid-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю! Соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора, не болейте, берегите себя и своих близких, – отметил Мавлеев.По его словам, пока образовалось время, сити-менеджер изучает дополнительные возможности и ресурсы для развития города, чтобы Нефтекамск «был в авангарде событий» страны и участвовал во всех федеральных проектах.