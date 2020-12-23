Уфимец Марат Гареев выиграл в розыгрыше «Русского лото» автомобиль за 600 тысяч рублей. Мужчина узнал о своей победе во время завтрака, когда смотрел телевизор.– Я всегда записываю номера бочонков в тетрадку и одновременно зачеркиваю их в билете. В этот раз, когда быстро отметил все числа, очень удивился. Попросил сноху проверить результаты розыгрыша в интернете, – цитирует Марат пресс-служба лотереи \\"Столото\\" – Я рад, что теперь у меня появится новый железный друг.По словам пенсионера, он давно хотел купить новую машину. Мужчина признался, что мысленно представлял, как будет ездить на ней за город вместе с семьей. Именно в этот момент ему на глаза и попался заветный билет, на котором был изображен автомобиль. Марат «сразу понял, что нужно брать именно его» – и не прогадал.Счастливчик до ухода на пенсию работал охранником. Сейчас вместе с супругой он занимается домашними делами и ухаживает за огородом. У него большая семья – трое внуков и трое правнуков.