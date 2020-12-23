Сегодня, 23 декабря, в Уфе на «Гостином дворе» в направлении улицы Кирова поставили первую теплую остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Остановочный павильон закрытого типа, фасад которого украшен башкирским орнаментом, оснащен инфракрасным обогревателем. Кроме того, в него вмонтировано электронное табло, точка доступа бесплатного Wi-Fi, USB-порты, светодиоды и тревожная кнопка. За порядком на остановке будет следить видеокамера. Это необходимо, чтобы пресекать случаи вандализма.В городском Управлении транспорта и связи сообщили, что такие же павильоны появятся на остановках Башкирский государственный аграрный университет» и «Улица имени Города Галле».