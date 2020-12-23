Уфимская компания «УралСпецСтрой» выиграла тендер на благоустройство 20 городов и районов Башкирии. Фирма стала единственной участницей электронного аукциона. Цена госконтракта составила 873,9 млн рублей, его профинансируют федеральный, региональный и муниципальный бюджеты. Об этом сообщил «РБК-Уфа».Больше всего денег будет выделено на благоустройство города Октябрьского – 132,8 млн рублей. Еще по 80,4 млн рублей пойдут на работы в Стерлитамаке и Нефтекамске. В перечне городов и районов, где будут обновляться уличные пространства, также значатся Агидель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Салават, Сибай, Туймазы, Янаул, а также Благовещенский и Учалинский районы.Исполнитель контракта должен будет закончить благоустройство до 30 октября 2021 года.