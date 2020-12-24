57-летний Радик Шакиров, врач из Бирска, прошел курс высокодозной химиотерапии в одной из клиник Турции. Об этом сообщили его дети в социальных сетях. Доктор-рентгенолог сейчас начнет этап восстановления.- Был обход, на котором профессор сообщил, что очень рад и даже удивлен, что все прошло, как надо, и организм выдержал! Это большои шаг впере д и наша общая маленькая победа, - написали родные врача.Помимо восстановления сейчас начинается этап получения результатов проведенной химиотерапии перед трансплантацией костного мозга. Близкие врача благодарят всех неравнодушных за помощь.Напомним, что главный врач противотуберкулезного диспансера в Бирске в этом году столкнулся со смертельной болезнью. Радику Шакирову поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас он находится в Турции на лечении, ранее лечился в Уфе и Санкт-Петербурге, но терапия не дала результатов.