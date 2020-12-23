Популярная певица татаро-башкирской эстрады Гузель Уразова 23 декабря выложила в своем Инстаграме трогательное видео, на котором поет ее младшая дочь. Второклассница Камилла исполнила песню своей мамы «Долго живи, мама» на татарском языке.Своим сладким голосом она покорила подписчиков Уразовой.- Молодец, Камилла, уже обогнала свою сестру (Эллари – Ред.). Красиво спела, теперь пусть Самир (братишка - Ред.) споет, - пишут подписчики.Гузель ответила, что Самир очень стеснительный и еще ни разу не пел даже для своих родителей. Кстати, на видеозаписи он со стороны с улыбкой наблюдает за Камиллой. - Тронуло до глубины души. Слезы навернулись на глазах. Полную версию хотелось бы послушать, - восхищаются поклонники.Отметим, что сейчас Уразова ждет четвертого ребенка. Пол звездная пара еще не рассекретила.