В Ишимбае прекратили поиски 27-летнего Руслана Тагирова, которого искали ровно два месяца. К сожалению, молодого человека нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Отклика», а затем подтвердила и супруга Анна.- Руслана нашли в лесополосе, мертвым, уже опознание провели. Отправили в морг. Спасибо всем, кто помогал нам искать, - сказала женщина.По предварительным данным, Руслан свел счеты с жизнью. У мужчины остались любимая женщина и маленький ребенок.Напомним, Тагиров исчез 22 октября – вышел из дома утром, надев старую одежду, и пропал. Анна обратилась к волонтерам и подала заявление в полицию. Поиски шли два месяца, и только сегодня пришли трагические новости.«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.