Сегодня, 23 декабря, депутаты городского совета Уфы приняли бюджет на 2021 год. Сумма расходов казны спрогнозирована в размере 29,5 млрд рублей. 45% этих денег – 13,2 млрд рублей – планируется потратить на сферу образования. Ожидается, что объем доходов по итогам 2021 года составит 28,7 млрд рублей. Бюджет принят с дефицитом в 800 млн рублей.– В структуре доходов бюджета в 2021 году на долю налоговых доходов приходится 77,3%, неналоговых доходов – 22,7%. Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 12,9 млрд рублей, – рассказала начальница финансового управления администрации Уфы Гульнара Валиева.Помимо 13,2 млрд рублей, которые пойдут на образование, власти Уфы потратят 7,6 млрд рублей на национальную экономику, 2,6 млрд рублей на жилищно-коммунальное хозяйство, 1 млрд рублей на социальную политику, 691 млн рублей на спорт и 636,1 млн рублей на культуру.