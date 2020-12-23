В Уфе посреди дня в одной из точек общественного питания кассирша стала жертвой разбойного нападения. Грабитель несколько раз ударил ее ножом, требуя наличность из кассы. Женщине помог таксист, сидевший в припаркованной возле бистро машине на проспекте Октября. Об инциденте рассказали в МВД Башкирии.С виду безобидный мужчина зашел в кафешку и спросил у кассира, можно ли ему поставить мобильный на зарядку. Подойдя к сотруднице вплотную, он достал телефон и приказал дать ему все имеющиеся деньги. Женщина отказала и попыталась дать отпор. Тогда налетчик несколько раз ударил ее ножом и сам схватил наличность. Скрыться злоумышленнику помешал 58-летний таксист, который сидел в машине около входа.– Уфимец обратил внимание, что в помещении кулинарии идет драка и слышен странный шум. Шофер вошел внутрь и, быстро сориентировавшись, спас продавщицу от вооруженного налетчика, задержав его до приезда сотрудников правоохранительных органов, – передали в МВД.Вся потасовка попала в объективы камер видеонаблюдения. Теперь эти материалы приобщат к уголовному делу о разбое, фигурантом которого стал 42-летний горожанин. Ранее он уже сидел в тюрьме за убийство и кражу.