Башкирия первой в России заключит офсетный контракт в области машиностроения. Согласно договору, регион купит у поставщика троллейбусы, а тот в ответ запустит на территории республики производство этого электротранспорта. Сумма инвестиций не должна быть меньше 1 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.– Планируется приобретение 45 троллейбусов, что позволит частично обновить подвижной состав в Уфе и Стерлитамаке, – отметил политик.На покупку троллейбусов Башкирия потратит более 1 млрд рублей. Соответствующий тендер будет размещен «в кратчайшие сроки» на портале госзакупок.