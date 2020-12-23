В Башкирии четырех детей из одной семьи разлучили, расселив по разным приютам из-за опасения потерять бюджетные деньги. Об этом в своем фейсбуке сообщила министр семьи республики Ленара Иванова.– Мать четверых малышей оказалась в местах лишения свободы за распространение наркотиков. Отец младших детей по той же статье оказался за решеткой, отец старших ребят отказался от них, чтобы не выплачивать алименты, – рассказала чиновница. – Младшие детки попали в детдом, где организовано дошкольное образование. А старших отправили в те учреждения, где есть свободные места.По словам министра, детей расселили по тем учреждениям, где всего-навсего нужно было выполнить план – довести количество воспитанников, которое требуется по госзаказу. В случае невыполнения этого плана учреждениям пришлось бы вернуть деньги в бюджет. Братья и сестры провели в разлуке целый год и даже стали забывать друг о друге. Минсемьи Башкирии узнало о ситуации по обращению бабушки детдомовцев. На этой неделе сестра и три брата смогли воссоединиться в центре содействия семейному воспитанию.– Очень важно, что в республике приняли правильное решение прекратить эту погоню за планами и показателями в отношении учреждений для детей-сирот, наших воспитанников, – заключила Иванова.