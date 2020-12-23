В Басманном районе Москвы уроженец Башкирии вместе с сообщником совершил разбойное нападение на таксиста. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам пострадавшего водителя, он прибыл по вызову на Бакунинскую улицу, где его ожидали двое мужчин. В салоне авто они напали на водителя и ударили его по голове, требуя отдать им все его деньги. Таксист смог вырваться из машины и забежать в ближайший магазин. Момент побега засняла камера видеонаблюдения. Сотрудники супермаркета оказали мужчине первую помощь до приезда медиков и вызвали полицию.– Полицейские по горячим следам в хостеле неподалеку от места происшествия задержали подозреваемых – жителя Московской области и уроженца Башкортостана, – передали в МВД. – У одного из задержанных изъят пистолет, предположительно травматический, который отправлен на экспертизу.Районный отдел МВД возбудил уголовное дела о разбойном нападении. Подозреваемых заключили под стражу.