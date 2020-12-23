В 2020 году судебные приставы взыскали с жителей Башкирии более 1,2 млрд рублей задолженностей. В случае неуплаты долгов гражданам запрещали выезжать за границу. Об этом сообщила ФССП.– В отношении граждан, долг которых от 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении на право выезда за пределы России, – пояснили в службе.Такое же постановление судебные приставы могут вынести и при сумме долга менее 10 тысяч рублей. Например, в случаях его неуплаты более двух месяцев или долгов по алиментам и возмещения вреда здоровью или имущественного ущерба.Всего за текущий год ФССП вынесла свыше 400 тысяч постановлений о запрете на выезд за границу из-за долгов. Сейчас это ограничение действует в рамках 220 тысячи исполнительных производств.