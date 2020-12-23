В Башкирии за день коронавирусом заразились 160 человек, еще двое – скончались

Более 3,6 тысячи человек болеют коронавирусом прямо сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 160 человек. С начала пандемии носителями инфекции стал 17 741 житель республики. Данные за 23 декабря представил региональный оперштаб.

За прошедшие сутки умерли еще два пациента, общее число жертв COVID-19 увеличилось до 128 человек. Выздоровели при этом 13 928 жителей (+82 за день)

Прямо сейчас коронавирусом активно болеют 3685 человек: 853 лежат в больницах, 2832 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на амбулаторном лечении.