История матери двоих детей из Башкирии, сбежавшей от мужа-тирана, получила продолжение

К дочерям Алины 6 и 4,5 лет пришли аниматоры и устроили веселую программу – девочки счастливы

История Алины с двумя детьми из Стерлитамака получила счастливое продолжение – женщине помогли волонтеры АНО «Радуга добра» и сделали ремонт в комнате.

Сейчас у них новые полы, мебель и диван. К дочерям Алины 6 и 4,5 лет пришли аниматоры и устроили веселую программу – девочки счастливы. Также женщине помогли с продуктами и разблокировали карту, на которую наложили арест из-за долгов по коммуналке.

Напомним, что об Алине «КП-Уфа» писала 8 декабря – женщина обратилась к Регине Биргулиевой за помощью, тогда семье нечего было даже есть, а Регина открыла сбор. Мать двоих детей попала в тяжелую ситуацию – сбежала от мужа-тирана с двумя дочками, купила на материнский капитал комнату в бараке без удобств. Одна из детей инвалид, все деньги уходили на ее содержание и лекарства. Благо на пути Алины встретились неравнодушные, которые помогли.