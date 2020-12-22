Верховный суд Башкирии ужесточил приговор таксисту, сбившего насмерть школьницу

15-летняя школьница шла за аттестатом, когда ее на скорости сбила иномарка

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор 37-летнему таксисту из Иглинского района, который 16 июня 2020 года сбил подростков, идущих вдоль обочины. Мужчина был сильно пьян, поэтому не справился с рулевым управлением и сначала сбил двух 15-летних подростков, а потом зацепил еще двух ребят. Все дети шли в сторону школы, чтобы получить выпускные аттестаты, когда на них на скорости въехал «Рено Логан». 15-летняя школьница погибла на месте, а остальные получили многочисленные травмы и переломы и оказались на больничной койке.

Изначально Иглинский межрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также обязал его выплатить родственникам пострадавших 1, 33 млн рублей в счет моральной компенсации и оплатить расходы на похороны. Впрочем, родные пострадавших детей и прокуратура остались недовольны излишне мягким, по их мнению, приговором и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Башкирии. В итоге мужчине увеличили срок отбытия наказания до 8 лет, а также обязали выплатить потерпевшим 10 тысяч рублей на оплату услуг адвоката.

- В остальной части приговор оставлен без изменения, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.