В мэрии Уфы сообщили, до скольких часов в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

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На оперативном совещании в уфимской администрации 22 декабря был озвучен график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. По словам Владимира Петрова, замначальника профильного управления мэрии, муниципальные маршруты регулярных перевозок во все районы города будут осуществляться до 3:30.

Помимо этого, с 22:00 до тех же 3:30 с интервалом в полчаса будет ходить новогодний маршрут №290. На автобусах этого рейса горожане смогут добраться до основных новогодних елок башкирской столицы: в Инорсе, перед ДК «УМПО», на площадях Орджоникидзе, Ленина, Салавата Юлаева и Советской.