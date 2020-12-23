В МЧС Башкирии рассказали о профилактике «зимних пожаров»

В этом году количество пожаров увеличилось

В МЧС Башкирии рассказали, какие меры профилактики будут предприняты, чтобы не допустить пожары.

Как сообщил «КП-Уфа» пресс-секретарь ведомства Алик Шарафутдинов, на сегодняшний день организована работа более 800 профилактических групп, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, внутренних дел, социальной защиты, общественные организации.

Они обследуют жилища граждан, ведущих асоциальный образ жизни. У них же выявляют детей, которые не посещают образовательные учреждения, или находятся на попечительстве у престарелых граждан.

- Также пройдут рейды в садоводческих товариществах, проведем акции «Безопасные каникулы» и «Посети социально-значимые объекты» - расскажем детям, как не допустить пожары, - сообщил Шарафутдинов.