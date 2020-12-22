В МЧС Башкирии рассказали, почему увеличилось количество пожаров за последнее время

Если брать только декабрь месяц 2020 года, то в республике за этот период произошел 481 пожар

В последнее время в республике увеличилось количество пожаров. «КП-Уфа» обратилась в пресс-службу МЧС Башкирии, чтобы узнать, что служит тому причиной.

- На сегодняшний день есть три основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства эксплуатации печей, - сообщил пресс-секретарь Алик Шарафутдинов.

Он отметил, что количество пожаров увеличивается в отопительный сезон – люди пользуются неисправным электрооборудованием.

Если брать только декабрь месяц 2020 года, то в республике за этот период произошел 481 пожар (в прошлом году за это время – 391, рост на 23%), в которых погибло 47 человек (в прошлом году – 20, рост в 2,3 раза).