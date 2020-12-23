Министр здравоохранения Башкирии дал прогноз об окончании пандемии коронавируса

на фото - министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин озвучил примерные сроки окончания пандемии коронавируса. Прогнозом он поделился в эфире тв-программы «Честно говоря» 21 декабря.

– По нашим прогнозам, мы [должны] перейти в нормальный, рабочий ритм, начиная со второго полугодия [2021 года], – сказал Забелин.

По состоянию на 22 декабря в Башкирии подтвержден 17 581 случай коронавируса, выздоровело от 13 846 жителей, умерло – 126. В больницах лежат 852 ковид-положительных пациента: 55 в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.