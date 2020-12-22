Стала известна личность мужчины, который зарезал в Башкирии кондукторшу

фото: соцсети

Убийцей кондукторши на остановке в башкирском городе Стерлитамаке оказался 22-летний местный житель Руслан С. У молодого человека есть маленькая дочь и жена. Личность подозреваемого установило издание «Лайф».

По сведениям журналистов, Руслан ранее уже был судим по ряду уголовных статей. Среди них нанесение тяжких телесных повреждений, причинение легкого вреда здоровью и кража. Теперь парень проходит фигурантом дела об убийстве из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем.

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии тем временем рассказал, как именно 22 декабря произошло убийство.

– Рано утром подозреваемый подошел на остановку общественного транспорта на улице Артема, где встретил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая ждала транспорт, чтобы поехать на работу. В ходе разговора мужчина нанес ей несколько ударов имеющимся при нем ножом, после чего забрал ее сумку и скрылся с места происшествия. После этого он пришел домой к своей сестре и рассказал о содеянном, – передали в СК.

фото: соцсети

Именно сестра Руслана и обратилась в полицию с заявлением о том, что ее брат совершил убийство. В этот момент он находился у нее дома, где сотрудники правоохранительных органов его задержали, а затем доставили в СК. Сейчас в ведомстве решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Скорее всего, его заключат под стражу.