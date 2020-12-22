В Минздраве Башкирии рассказали, нужно ли делать вакцину от COVID-19 тем, кто уже переболел

Минздрав Башкирии рекомендует не торопиться делать прививку от ковида тем, кто уже переболел

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, нужно ли делать вакцину от коронавируса тем, кто уже переболел этой инфекцией. В этом случае она рекомендует не торопиться с прививкой и подождать, пока уровень антител в организме начнет убывать. Разъяснения чиновница дала во время профильного брифинга 22 декабря.

– Это [необходимость вакцинироваться после лечения от коронавируса] зависит от наличия антител, их стойкости в организме человека. В настоящее время сведений о сроках и стойкости иммунитета практически нет. Есть только научная литература. Пока мы рекомендуем не ранее чем через три месяца [после перенесенного заболевания] определить титр* антител. И в зависимости от того, как этот титр антител будет убывать, изъявить свое желание на вакцинацию, – сказала Кононова.

Пока от COVID-19 в Башкирии прививают только госслужащих: медиков, учителей, соцработников и сотрудников правоохранительных органов. Республика в декабре получила несколько партий вакцины – всего более четырех тысяч доз.

*Титром в медицине называют концентрацию вещества в растворе. В данном случае речь идет о концентрации антител к коронавирусу в крови.