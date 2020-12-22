Под Уфой открылся завод по производству электротехники

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфимском районе Башкирии открылся завод по производству электротехники. Об этом 22 декабря на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, о создании предприятия власти региона договорились с инвестором в ноябре 2018 года, спустя месяц после того, как Хабиров стал руководить Башкирией.

– Сейчас - здесь 8000 кв. метров промышленных помещений, на которых будут изготавливать электротехнические корпуса для различных отраслей промышленности. В предприятие инвестор вложил 650 млн рублей, – рассказал глава.

Он добавил, что на предприятии создано более 200 рабочих мест. Хабиров пообещал помогать заводу и уже назначил встречу по обсуждению его дальнейшего развития.