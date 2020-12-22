В Башкирии 20-летнего парня зарезали возле здания администрации

фото: СК РБ

В Мишинском районе Башкирии 20-летний парень после ножевых ранений скончался в больнице. Его несколько раз ударили холодным оружием возле здания сельсовета в деревне Новоакбулатово. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По данным правоохранительных органов, все случилось вечером 19 декабря. На улице между потерпевшим и его 20-летним знакомым произошел конфликт. За последнего вступился его 26-летний брат. Именно он нанес множественные удары ножом погибшему. После случившегося молодого человека доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти – он скончался в ночь на 20 декабря, о чем медики сообщили в полицию.

Следователи уже допросили подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.