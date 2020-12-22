Жителям Башкирии вернули 12 млн рублей благодаря жалобам на некачественные товары и услуги

Жителям Башкирии вернули более 12 млн рублей за некачественные услуги и товары Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2020 году жителям Башкирии по 900 жалобам на некачественные оказание услуг и продажу товаров вернули более 12 млн рублей. Об этом сообщил республиканский Минторг.

– [Потребителям] оказана помощь в составлении 217 претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей – это на 3 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал министр.

По его словам, чаще всего жители региона жалуются на некачественные услуги в розничной торговле – например, на покупки бытовой техники, обуви, одежды и мебели. На втором месте по популярности жалобы на услуги ЖКК, финансовых организаций, а также на турфирмы и клиники.

В Башкирии также зафиксировано много обращений, связанных с агрессивным маркетингом. Потребителям навязывают покупку пожарных извещателей, приборов от утечки газа и вибромассажных накидок. Чаще всего жертвами этого становятся пожилые люди.

Начальник отдела защиты прав потребителей Ляля Сулейманова связывает рост числа удовлетворенных требований потребителей с «повышением правовой грамотности населения» и «ответственностью представителей предпринимательского сообщества».