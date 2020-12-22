Эксперты рассказали, какие подарки уфимцы хотят увидеть под елкой

Эксперты рассказали, какие подарки хотят увидеть под елкой уфимцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уфимцы рассказали, что больше всего хотят получить в подарок на Новый год гаджеты и автомобили.

Опрос проводили аналитики сайта «Авито», всего в нем участвовало порядка 10 тысяч человек. Среди самых желанных подарков россиян на Новый год значатся гаджеты, подарочные сертификаты, сладости, алкоголь, игровые консоли, инструменты и мобильные аксессуары.

Если говорить про жителей Уфы, то здесь ситуация немного отличается от общероссийской. К желанным по всей стране гаджетам (21% опрошенных) и инструментам (19%) добавились автомобили (19%) и часы (14%). 54% опрошенных жителей Уфы заявили, что обязательно вручат своим близким и родственникам новогодние подарки.

Теорию о том, что смартфоны, планшеты и прочие «умные» устройства лидируют в списке желанных новогодних подарков подтверждает и анализ рынка от компании «МегаФон».

- В преддверии Нового года жители Башкирии в качестве подарков выбирают гаджеты. Лидерами продаж среди смартфонов этого года являются Xiaomi, Honor и Samsung. Популярностью пользуются и новинки от Apple, - объяснили в компании

Смарт-устройства также активно приобретают для подарка. Самые популярные «умные» браслеты в точках продаж МегаФона в Башкирии: Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Эти гаджеты, а также портативные колонки, зарядные устройства, смарт-часы можно выбрать в салонах и в интернет-магазине shop.megafon.ru. Покупка подарков в онлайне стала более предпочтительной, в этом году продажи на интернет-площадке МегаФона в Башкирии выросли на 210%.

К празднику МегаФон запустил спецпредложение на покупку смартфонов - при покупке Samsung Galaxy M31 можно получить Samsung Galaxy A01 Core в подарок. Акция действует с 30 ноября 2020 г. по 10 января 2021 г.