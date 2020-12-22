На капремонт 905 многоквартирных домов в 2021 году Башкирия направит 4,2 млрд рублей

фото: МинЖКХ

В 2021 году в Башкирии запланирован капитальный ремонт 905 многоквартирных домов. На эти цели выделено порядка 4,2 млрд рублей. В эту сумму также входит замена 458 лифтов, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ республики.

В ведомстве напомнили, что программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет, стартовала в республике в 2014 году. Всего будут отремонтированы подъезды и фасады 17 тысяч жилых зданий, пять тысяч из них расположены в Уфе. Пока Башкирия выполнила только 39% от общего количества запланированных работ – это 6,5 тысячи домов.

В текущем году капитальный ремонт был сделан в 800 многоквартирных зданиях. Сумма затрат составила 4 млрд рублей.