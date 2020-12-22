В Башкирии установлен антирекорд по новым случаям коронавируса

В Башкирии коронавирусом за день заразились 162 человека

В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 162 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число зараженных превысило 17,5 тысячи жителей. Данные 22 декабря представил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 скончался один человек. Всего жертвами COVID-19 значатся 126 жителей республики. Количество выздоровевших достигло отметки в 13 846 пациентов, 134 из них снято с учета за прошедшие сутки.

Прямо сейчас на лечении от ковида находятся 3609 человек: 854 лежат в больницах, 2757 болеют в легкой форме и переносят инфекцию дома.