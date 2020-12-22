Опубликованы цены новогодних корпоративов звезд башкирской эстрады

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Стали известны расценки звезд татаро-башкирской эстрады на корпоративы. Исследование провела аналитическая служба издания «Реальное время».

Самым дорогим исполнителем в этом году стал Элвин Грей. Толька часовое его выступление оценивается в 600-700 тысяч рублей. Год назад он просил за весь вечер от 1 до 1,5 млн рублей. С 2017 года его гонорар вырос в 3,5 раза.

Второе место по дороговизне корпоративов занял певец Ришат Тухватуллин. В этом году он обойдется своим поклонникам в 500 тысяч рублей – цена по сравнению с 2019 (150 тысяч рублей) выросла в три раза.

Третью позицию в этом топе занял Салават Фатхтетдинов. Он поднял ценник с 250 до 350 тысяч рублей за 40-минутное выступление. Впрочем, были времена, когда исполнитель требовал за часовой концерт целый миллион.