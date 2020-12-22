Власти Башкирии хотят создать детские лагеря, которые будут работать круглый год

На создание круглогодичных лагерей претендуют 12 районов Башкирии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правительстве Башкирии 21 декабря утвердили порядок конкурсного отбора на организацию загородных детских лагерей, которые будут работать круглый год. Девять мест отдыха и оздоровления планируется создать в 2021-2024 годах. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров.

По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, реализация проекта может стать проблемой. Материально-техническая база большинства загородных лагерей «нуждается в существенной модернизации и обновлении». За последние 7 лет 42 учреждения получили из бюджета 81,3 млн рублей, однако 22% из них имеют износ жилых корпусов от 50 до 100%, а условия пребывания детей в большинстве лагерей «ниже среднего». Кроме того, для круглогодичного функционирования загородных мест отдыха требуется постоянный штат сотрудников.

Всего на создание учреждений нового типа претендуют 12 районов Башкирии. Среди них есть Илишевский, где будущим летом откроется новый лагерь «Орленок».