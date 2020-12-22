В башкирской деревне без вести пропала 15-летняя девушка

фото: "Лиза Алерт"

В башкирской деревне Шартым, что находится в Учалинском районе, без вести пропала 15-летняя Ирина Ч. 21 декабря девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Об этом минувшей ночью сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Там полагают, что школьница могла самостоятельно уехать в другой район или город. Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшей: рост – 176 см, среднее телосложение, русые волосы ниже плеч, голубые глаза.

Была одета в куртку синего цвета в полоску, лосины черного цвета с желтой надписью «Sport» и былые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.

Отметим, что ранее Ирина уже пропадала из своего дома в Шартыме. Это произошло еще в 2017 году, когда ей было 12 лет.