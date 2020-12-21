В Уфе целый квартал в историческом центре на час остался без электричества

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Сегодня, 21 декабря, в историческом центре Уфы произошла коммунальная авария. Как сообщили в Управлении гражданской защиты населения, в 19:13 поступило сообщение, что в 25 домах по улицам Кирова, Достоевского, Пархоменко, Цюрупы, Революционной, Чернышевского и Мингажева остались без электричества. На место незамедлительно прибыла аварийная бригада. Сейчас специалисты выясняют причины отключения.

В 20:10 часов по местному времени все дома подключили к резервной линии электроснабжения и целый квартал в историческом центре Уфы снова осветили фонари. Однако чуть меньше часа потребители все-таки провели без света.