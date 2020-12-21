МЧС предупреждает: на Башкирию надвигается туман, на дорогах возможен гололед

МЧС по Башкирии предупреждает о резкой смене погоды Фото: Мария ЛЕНЦ

Экстренные службы предупреждают жителей Башкирии о резкой смене погодных условий. По данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки в республике местами прогнозируется гололед, а на отдельные участки дорог ночью и утром опустится туман – видимость составит всего 500 метров и менее.

По данным синоптиков, с вечера понедельника, 21 декабря и до вечера вторника, 22 декабря, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. На юге Башкирии без осадков, в остальных районах небольшой снег, местами гололед, на некоторых дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит -13, -18 градусов Цельсия, на юге -21, -26 градусов. Днем потеплеет до -7, -12 градусов.