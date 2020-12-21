Житель Башкирии надругался над прохожей, которую силой затащил в свой дом

Насильник был задержан и взят под стражу

В городе Сенгилей Ульяновской области арестовали жителя Башкирии. По версии следствия, он избил и изнасиловал 39-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили журналисты НТА-Приволжье.

Преступление произошло 11 декабря текущего года. В Следственном комитете заявляют, что 47-летний мужчина напал на проходившую мимо женщину, избил ее, а затем под угрозой убийства затащил к себе в дом и изнасиловал.

Подозреваемого нашли и задержали в тот же день. Сейчас он находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.