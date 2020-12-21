Власти Башкирии предложили помиловать двоих заключенных: порезавшую мужа женщину и обокравшего бабушку парня

Заключенных в скором времени могут освободить

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии поддержала ходатайства о помиловании двоих заключенных. Об этом рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачев. По его словам, члены комиссии предложили помиловать женщину, которая сидит в тюрьме за то, что ударила мужа ножом, и молодого парня, обокравшего свою бабушку и младшего брата.

В случае с жительницей республики, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному супругу во время ссоры, при вынесении решения комиссия учитывала несколько факторов. Так, ранее у заключенной не было проблем с законом, она раскаялась, дома ее ждет несовершеннолетняя дочь, а раненый муж «не имеет возражений о помиловании».

Другой осужденный, предложенный к амнистии, украл деньги и украшения младшего брата и бабушки. При этом он осуществлял уход за пожилой женщиной после перенесенного ею инсульта.

– На момент совершения кражи он два года после смерти матери являлся опекуном малолетних сестры и брата. В данном случае само преступление вызывает много вопросов и больше похоже на внутрисемейные неурядицы. […] В настоящее время ущерб возмещен, со стороны потерпевших нет возражения к применению акта помилования, –передали в пресс-службе парламента.

Сам молодой человек пообещал, что будет законопослушным гражданином, женится и воспитает детей.

Комиссия передала одобренные ходатайства главе Башкирии Радию Хабирову, который, в свою очередь, внесет представление на имя президента России.