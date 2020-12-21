Хабиров заявил, что «больше не будет» краснеть за провалы строительного блока Башкирии

Хабиров раскритиковал строительный блок за сорванные сроки по сдаче жилья Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве 21 декабря возмутился работой строительного блока. Глава посетовал, что ему приходится «краснеть» перед федеральными министрами из-за того, что жилье в республике не сдается в эксплуатацию в срок.

– Спасибо большое строительному блоку – много очень строят, и так далее. Но моя работа не все время хвалить, моя работа – двигать немножко вперед ситуацию. И если бы я не видел, что в целом ряде регионов все делается вовремя, я бы вопрос остро не ставил, – заявил руководитель региона. – Я вот эти два года [слушал], как вы мне докладывали, что не успеваете, потом сидел, краснел на вэкаэсах [ВКС – видеоконференцсвязь], когда министры федеральные указывали, что в Башкортостане что-то не успевают. Я так больше не буду. […] Вы там, коллеги, не сидите со мной. Ваши фамилии там не называют. Там мою фамилию называют. И республику называют.

Хабиров добавил, что если в следующем году ситуация с вводом объектом строительства не изменится, он будет ставить вопрос о поиске других руководителей для профильных ведомств. Он предложил региональным Минстрою и МинЖКХ «собраться» и обсудить проблемы и пути их решения.

На том же оперативном совещании досталось еще и министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину. Хабиров отчитал его за отток медицинских кадров.